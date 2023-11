Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Altkleiderdiebe erwischt

Einen 27-Jährigen und eine 24-Jährige nahm die Polizei am Mittwoch vorläufig in Geislingen a.d. Steige fest.

Ulm (ots)

Ein Zeuge bemerkte die zwei Personen gegen 14.45 Uhr und informierte die Polizei. Der Mann und die Frau waren an einem Altkleidercontainer in der Brühlstraße zu Gange und nahmen wohl Kleidung mit. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an und konnten die Personen in der Ortsmitte von Türkheim feststellen. Dabei hatten sie einen Sack mit Altkleidern, jedoch keine Identitätsdokumente. Deshalb nahmen die Beamten die Frau und den Mann vorläufig fest. Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen konnten die aus der Ukraine stammenden Personen die Dienststelle wieder verlassen. Sie müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

