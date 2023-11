Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Rechts vor Links

Am Dienstag missachtete ein Autofahrer in Salach die Vorfahrt einer 52-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr war der 36-jährige mit einem Ford Focus in der Eythstraße in südliche Richtung unterwegs. In der Karlstraße fuhr eine 52-jährige mit einem Ford Fiesta. Die kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das übersah wohl der 36-Jährige und die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 52-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos auf rund 15.000 Euro.

++++2201524

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell