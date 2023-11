Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Unfallverursacher ermittelt

Dank eines Zeugen war der Unfall am Mittwoch in Ochsenhausen schnell geklärt.

Ulm (ots)

Gegen 2.20 Uhr wurde die Besitzerin eines Mazda von einem Zeugen auf den Schaden an ihrem Auto aufmerksam gemacht. Die hatte ihr Auto in der Kapellenstraße geparkt und befand sich auf einer Halloweenparty. Ein weißer Kastenwagen hatte beim Ausparken den Mazda gerammt und sei danach weitergefahren. Zurück blieb ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Zeuge sah den Unfall. Er las das Kennzeichen am flüchtigen Fahrzeug ab und teilte es der Polizei mit. Die nahm die Ermittlungen auf. Gegen 3.25 Uhr trafen die Beamten den Fahrer des Ford an seiner Wohnanschrift in Kirchdorf an der Iller an. Der 18-Jährige Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen.

++++2200688

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell