Ohne Acht zu geben fuhr am Mittwoch bei Zell unter Aichelberg ein Mann mit dem Auto in den Kreisverkehr.

Kurz nach 16.30 Uhr war ein 58-Jähriger auf der K 1421 bei Zell u.A. unterwegs. Er fuhr mit seinem BMW auf Höhe Obere Wängen in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr war ein 57-jähriger Motorradfahrer unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete der Autofahrer nicht. In dem Kreisel stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich. Die Rettungskräfte versorgten den Gestürzten an der Unfallstelle und brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Das Polizeirevier Uhingen nahm den Unfall auf. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 1.000 Euro. Am Auto entstand Schaden von ca. 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

