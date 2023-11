Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - 48-Jähriger beschädigt neun Autos

Am Dienstag fiel der Mann in Göppingen auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr meldete ein Zeuge den Mann in der Göppinger Innenstadt. In der Davidstraße am Parkplatz Bahnhof beschädigte er neun geparkte Autos. An denen hatte der 48-Jährige die Autoreifen mit einem Messer zerstochen. Der Zeuge beobachtete den Täter und wählte aus sicherer Entfernung den Notruf. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Mann. Der konnte wenig später in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden. Das Messer hatte er noch bei sich. Der aus Ungarn stammende Mann wurde auf ein Polizeirevier verbracht. Der 48-Jährige hat keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Der Schaden an den neun Autos schätzt die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) auf mehrere hundert Euro.

++++2204058

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

