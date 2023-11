Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Eisenstange trifft Arbeiter am Kopf

Verletzungen zog sich ein Mann am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall bei Ulm zu.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr wollte der 38-Jährige in der August-Nagel-Straße mit einer sogenannten "Ameise" einen Lkw beladen. Als er über eine Rampe in den Anhänger fuhr, löste sich im Laderaum oberhalb des Arbeiters eine Eisenstange. Die traf ihn am Kopf. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht und wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

