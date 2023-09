Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Feuerwehr Konstanz aktiv beim 4.TK Elevator Towerrrun in Rottweil

Konstanz (ots)

Die Feuerwehr Konstanz hat am 17.09.2023 erfolgreich mit drei Teams am 4.TK Elevator Towerrrun in Rottweil teilgenommen. Die Teams bestanden jeweils aus zwei Teilnehmern, welche in voller Feuerwehrausrüstung den Rottweiler Treppenturm bezwingen mussten. In der Kategorie "Feuerwehr mit PA" wurden 158 Teilnehmer gewertet. Die Teilnehmer kamen wieder aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern wie z. B. aus der Schweiz. Es galt insgesamt 1390 Stufen und 232 Höhenmeter zu meistern.

Die angetretenen Teams der Feuerwehr bestanden aus:

Sven Reuter / Alan Dittrich (FW Friedrichshafen / Gesamtwertung Platz 14 / AK M80 Platz 2 / 18:12 Minuten Uwe Engel / Andreas Wilhelm / Gesamtwertung Platz 22 / AK M80 Platz 3/ 18:40 Minuten Dominik Oser / Tim Hoffmann / Gesamtwertung Platz 111 / AK M Platz 24 / 26:42 Minuten

Ein besonderer Dank geht an den Förderverein der Feuerwehr Konstanz , der die Sportler und Ihre Wettkämpfe jederzeit tatkräftig unterstützt.

Herzlichen Glückwunsch wie immer eine Top Leistung !

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell