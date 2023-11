Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Unfall geflüchtet

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Mittwoch nach einem Unfall in Ulm den mutmaßlichen Verursacher.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr hatte der Fahrer eines BMW im Parkhaus Fischerviertel ausgeparkt. Er ließ sich durch die Beifahrerin ausweisen. Nach dem die Frau wieder ins Fahrzeug gestiegen war, setzte der BMW-Fahrer noch ein Stück zurück. Dabei sei der BMW mit einem geparkten Audi zusammen gestoßen. Danach fuhr der BMW weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und notierte sich das Kennzeichen. Das teilte er der Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf und konnte den BMW an der Halteranschrift in Senden feststellen. An dem Auto befanden sich Beschädigungen, die zu dem Unfall passten. Der Senior sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen. Durch den Unfall entstand ein Schaden an den Autos von jeweils 1.500 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

