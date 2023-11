Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Stark betrunkener Lastwagenfahrer wurde gestoppt

Am Freitagmittag, gegen 15.00 Uhr, meldete ein Autofahrer einen auffälligen Lastwagen auf der B 311. Diese soll im Bereich Deppenhausen in deutlichen Schlangenlinien gefahren sein und kam immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Der Lastwagen würde nun vor Ehingen in einer Parkbucht stehen. Bei der sofortigen Überprüfung war der Lastwagen weg. Während der sofortigen Fahndung weiter in Richtung Ulm ging eine erneute Meldung ein. Der Lastwagen konnte bei Oberdischingen gestoppt werden. Der 38-jährige Fahrer aus Weißrussland roch stark nach Alkohol. Ein Test vor Ort ergab über drei Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Spedition entsandte einen Ersatzfahrer. Eine Sicherheitsleistung war mangels Bargeld nicht möglich.

