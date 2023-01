Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230110.1 Heide: Ladendiebin hinterlässt Ausweispapiere am Tatort

Heide (ots)

Am Montag suchte eine 42 jährige Ladendiebin ein Textilgeschäft am Markt in Heide auf. Sie entfernte von 13 Kleidungsstücken das Etikett und ließ diese vermutlich gesammelt in ihrer Tasche verschwinden. Vor Verlassen des Geschäftes deponierte sie die abgerissenen Etiketten hinter einem Sockenstapel - leider waren aber in den Stapel die persönlichen Ausweispapiere der Täterin gerutscht. Die Polizei kam so relativ schnell auf die Spur einer 42jährigen Frau aus Wesselburen.

