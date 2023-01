Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230109.5 Neuendorf bei Elmshorn: Dreister Trickdiebstahl bei einem älteren Ehepaar in Neuendorf bei Elmshorn

Neuendorf bei Elmshorn (ots)

Am vergangenem Samstag kam es in Neuendorf bei Elmshorn zu einem Trickdiebstahl bei einem älteren Ehepaar. Der 85jährige Wohnungsinhaber wurde am frühen Abend durch das Klingeln an seiner Haustür durch eine ca. 40-50jährige Frau mit zwei Kindern, welche ca. 3 und 12 Jahre alt waren zur Tür gelockt. Die Frau bat darum, mit dem jüngsten Kind die Toilette nutzen zu dürfen, da dieses dringend seine Notdurft verrichten müsse. Weiterhin wurde noch ein Glas Wasser erbeten. Als der 85jährige Wohnungsinhaber die drei Personen einließ, geleitete er die Mutter und das jüngste Kind zur Toilette und gab Ihnen anschließend ein Glas Wasser. Während der Zeit wurde vermutlich durch das ältere Kind Schmuck im Wert von ca. 1000 EUR entwendet. Der Diebstahl wurde durch die später am Ort eintreffende 80jährige Ehefrau festgestellt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit.

