POL-PDLD: "Hallo Mama, das ist meine neue Nummer"

Landau (ots) - Am Freitagmorgen wurden in Herxheim bei Landau und in Offenbach an der Queich jeweils eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In dem Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr ergaben sich in der Straße Am Kleinwald in Herxheim bei Landau bei 100 gemessenen Fahrzeugen vier Geschwindigkeitsverstöße. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 75 km/h. In der ...

mehr