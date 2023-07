Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufbruch Zigarettenautomat gescheitert

Leinefelde (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht zu Mittwoch, kurz nach 1 Uhr, drei Männer, die sich an einem Zigarettenautomaten am Busbahnhof in der Bahnhofstraße zu schaffen machten. Er war vom Geräusch einer Flex wach geworden und sah vom Fenster aus auch Funken fliegen. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten sich die Täter aus dem Staub gemacht, allerdings ohne Beute. Sie hatten den Automaten offensichtlich nicht öffnen können. Die Täter sollen zwischen 18 und 30 Jahre alt gewesen sein, ca. 1.70 bis 1.80 m groß, waren schwarz gekleidet und trugen eine Kapuze. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell