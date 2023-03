Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versammlungen am Mittwoch können zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen

Bergisch Gladbach (ots)

Am kommenden Mittwoch (29.03.) finden in Bergisch Gladbach drei von örtlichen Grundschulen angezeigte Versammlungen zum Thema "Kinderrechte" in Form von Aufzügen mit jeweils circa 250 bis 350 Teilnehmern statt.

Die Polizei weist darauf hin, dass es an diesem Tag im Zeitraum von circa 09:15 Uhr bis circa 11:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen und -verzögerungen auf den Aufzugwegen kommen kann, um die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten.

Die Versammlungen finden in Moitzfeld, Hebborn und Heidkamp statt. In Moitzfeld erstreckt sich der Zugweg vom Diakonissenweg über die L289 zum Parkplatz des Edeka-Marktes. In Hebborn gehen die Versammlungsteilnehmer von der Odenthaler Straße über die Alte Wipperfürther Straße, die Reuterstraße und schließlich von der Jägerstraße wieder auf die Odenthaler Straße. In Heidkamp führt der Zugweg von der Martin-Luther-Straße über den Lerbacher Weg, die Bensberger Straße und die Oberheidkamper Straße zurück zum Ausgangspunkt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell