LPI-NDH: Hakenkreuzschmierereien an Ausländerunterkunft

Sonnenstein (ots) - Zwischen 18.15 und 18.30 Uhr stahlen gestern Unbekannte von einem Moped einen Motorradhelm. Die 15-jährige Mopedfahrerin hatte ihr Zweirad auf dem Parkplatz am Skywalk in Sonnenstein abgestellt und den Helm zurückgelassen. Als sie zurückkehrte, war der Helm verschwunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

mehr