Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angebranntes Essen sorgt für Rettungseinsatz

Mühlhausen (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten in der zurückliegenden Nacht, gegen 00:15 Uhr, in die Hoyergasse aus. Dort hatten die Brandmelder aufgrund auftretenden Rauches ausgelöst. Glücklicherweise konnten die Kameraden der Feuerwehr schnell Entwarnung geben. Ein 57-jähriger Bewohner hatte sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Als er den Fehler bemerkte, stellte er den qualmenden Topf auf den Balkon. Der Mann blieb unverletzt. Für die anderen Bewohner im Haus bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Der Rauch richtete keinen Schaden an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell