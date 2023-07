LPI-NDH: Motorradhelm geklaut

Bad Frankenhausen (ots) - Erneut hatten Betrüger mit ihrer sogenannten WhatsApp Masche Glück. Eine 73-jährige Frau in Bad Frankenhausen überwies an unbekannte Täter zwei vierstellige Bargeldbeträge. Sie hatte gestern per SMS eine Nachricht erhalten, in der ihr vermeintlicher Sohn Geld für ein neues Handy benötige. Erst als die Frau nach den Überweisungen weitere Geldforderungen erhielt wurde sie skeptisch und ...

mehr