POL-HA: Brand des Clubhauses des Emster Tennisvereins Blau-Gold - Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Hagen-Emst (ots)

Wie bereits berichtet, ist in der Nacht auf Samstag (02.03.2024) das Clubhaus des Emster Tennisvereins Blau-Gold in der Lohestraße komplett niedergebrannt. Auf Grundlage der ersten Einschätzung eines Brandsachverständigen geht die Hagener Kriminalpolizei nun von einer vorsätzlichen Herbeiführung des Brandes aus. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich in der Tatnacht zwischen zirka 23.00 Uhr bis 00.30 Uhr im Bereich der Lohestraße oder umliegenden Straßen aufgehalten haben.

Auch in dem Fall des Brandes eines Lagercontainers auf dem Gelände eines Sportplatzes am 18.02.2024 in der Lohestraße geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus. Auch hier werden Zeugen gesucht, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sch)

