POL-KN: (Aldingen, Lkrs. TUT) Gefährlicher Überholvorgang - Zeugen gesucht (27.07.2023)

Am Donnerstagmorgen, gg. 06.30 Uhr, befuhr eine Fahrzeugkolonne aus 3 Fahrzeugen die B14 vom Kreisverkehr Aldingen in Richtung Rottweil. Ein nachfolgender VW Passat setzte zum Überholen der Kolonne an. Als dieser sich auf Höhe des 1. Fahrzeugs der Kolonne befand, näherte sich ein silberner Mercedes im Gegenverkehr. Nur durch abruptes Abbremsen der 3 Fahrzeuge in der Kolonne sowie des entgegenkommenden Mercedes konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Der VW Passat setzte nach dem Überholvorgang seine Fahrt in Richtung Rottweil fort. Das PR Spaichingen bittet Zeugen des Überholvorgangs (vor allem den Fahrzeugführer des silbernen Mercedes) sich unter Tel. 07424 93180 zu melden.

