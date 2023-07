Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unfall im Kreuzungsbereich- rund 15.000 Euro Blechschaden (28.07.2023)

Radolfzell (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, ist es auf der Kreuzung der Haselbrunnstraße und der Friedhofstra0e zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro insgesamt entstanden ist. Ein 71-jähriger Fahrer eines Toyota Rav 4 war auf der Friedhofstraße unterwegs und bog nachdem die Ampel auf "Grün" schaltete nach links auf die Haselbrunnstraße in Richtung Ortsausgang ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus eines 58-Jährigen, der dem Toyota-Fahrer auf der Friedhofstraße entgegenkam. Weder die beiden Fahrer noch die sechs Fahrgäste im Bus verletzten sich. Die Polizei schätzt den am Toyota entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro und am Bus auf ungefähr 5.000 Euro.

