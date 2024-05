Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Mofafahrer schwer verletzt; Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus; Hodenhagen: In Restaurant eingestiegen

Heidekreis (ots)

03.05.2024 / Mofafahrer schwer verletzt

Schwarmstedt: Am vergangenen Freitag kam es in der Celler Straße (B 214) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr von der Einfahrt einer Kfz-Werkstatt an und übersah dabei einen 46-jährigen Mofafahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der Mann aus Gilten schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

05.05.2924 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: In der Zeit vom 23.04.2024 bis 04.05.2024 verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus im Marie-Kupfer-Weg. Die Täter erlangten vermutlich kein Diebesgut. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

05.05.2024 / In Restaurant eingestiegen

Hodenhagen: Unbekannte stiegen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Restaurant im Kreuzkamp ein. Um ins Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter die Terrassentür auf. Anschießend erbeuteten sie Bargeld. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell