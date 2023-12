Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall auf der Albrecht-Dürer-Straße (24.12.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr ereignet hat. Ein 48 Jahre alter MG-Fahrer missachtete an der Kreuzung Albrecht-Dürer-Straße/ Gutenbergstraße die Vorfahrt eines 39-jährigen VW-Fahrers. Laut Schätzungen der Polizei entstand am MG ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro und am VW von etwa 10.000 Euro.

