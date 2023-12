Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Autofahrer fährt in Schlangenlinien (23.12.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Mann war am Samstagmorgen, gegen 0.15 Uhr, mit einem BMW auf der Rielasinger Straße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel der 43-Jährige auf, da er in der Hauptstraße in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

