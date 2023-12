Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich (23.12.2023)

Stockach (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 194 zwischen Winterspüren und Stockach zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Daimler von Winterspüren in Richtung Stockach. Kurz vor der Einmündung Eggenried kam der junge Mann nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend im rechtsseitigen Graben zum Stehen. Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Daimler, an dem Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

