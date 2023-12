Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer (25.12.2023)

Singen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer erwischt hat die Polizei am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Bruderhofstraße. Nachdem eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei mitteilte, dass ein Autofahrer sehr auffällig auf der Landesstraße 191 von Welschingen in Richtung Singen unterwegs ist, stoppten die Beamten den VW-Fahrer in der Bruderhofstraße. Bei der Kontrolle des 64-Jährigen zeigte ein Atemalkoholtest einen Promillewert von über 3 Promille an. Das hatte zur Folge, dass der Mann mit dem Auto nicht weiterfahren durfte und nun mit einer Anzeige wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen muss.

