POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen/ Lkr. Konstanz) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (24.12.2023)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.15 Uhr, auf der Aacher Straße. Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens fuhr auf der Aacher Straße von Mühlhausen in Richtung Aach und kam hierbei in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dabei überfuhr der Unbekannte einen Telefonmast. Dieser riss aus der Verankerung und fiel gegen einen hinter dem Kleinwagen fahrenden Daimler eines 19-Jährigen. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu ihm oder zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

