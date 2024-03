Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 31.03.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Fahren ohne Versicherungsschutz++Widerstand gegen Polizeibeamte nach Hausfriedensbruch++PKW Vollbrand++Widerstand gegen Polizeibeamte++

Fahren ohne Versicherungsschutz

Leer - Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein 24-Jähriger E-Scooter-Fahrer aus Leer aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes kontrolliert. Am E-Scooter befand sich ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr, welches seit dem 01.03.2024 seine Gültigkeit verloren hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Widerstand gegen Polizeibeamte nach Hausfriedensbruch

Moomerland - In der Nacht zu Ostersonntag kam es bei einem Osterfeuer beim Schützenhaus in Moormerland zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 18-jährigen Gast und dem Sicherheitsdienst. Durch den Sicherheitsdienst wurde dem Gast ein Hausverbot für die Örtlichkeit ausgesprochen. Daraufhin wurde der Gast gegenüber den anwesenden Personen verbal aggressiv und die Polizei wurde angefordert. Beim Eintreffen der Polizei leistete der Gast Widerstand, indem er nach den Einsatzkräften schlug. Strafverfahren wurden eingeleitet und weitere Maßnahmen durchgeführt. Des Weiteren kam es an der Einsatzörtlichkeit dazu, dass die Einsatzkräfte durch unbeteiligte Dritte in ihren Maßnahmen gestört wurden. Ein 38-jähriger und ein 27-jähriger aus Moormerland kamen einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach, woraufhin eine Ingewahrsamnahme folgte. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

PKW Vollbrand

A 28 Filsum - Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr geriet der PKW eines 41-jährigen Fahrzeugführers aus Leer auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg Höhe Filsum in Brand. Auslöser des Brandes war ein technischer Defekt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der PKW auf dem Standstreifen kontrolliert ausbrennen. Im Anschluss wurde der PKW durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die Fahrbahn gereinigt. Für den Zeitraum der Löscharbeiten der Feuerwehr war die A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg voll gesperrt.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Emden - Nachdem ein 26-Jähriger aus Emden am Samstag gegen 18:45 Uhr vor einem Drogeriemarkt in der Neutorstraße in Emden Passanten anpöbelte und dort randalierte, leistete er Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeikräften. Der 26-Jährige verhielt sich gegenüber den Kräften aggressiv und bedrohte diese. Im weiteren Verlauf des Einsatzes schlug und trat die Person nach den Einsatzkräften. Hierdurch wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Strafverfahren wurden eingeleitet und weitere Maßnahmen durchgeführt.

