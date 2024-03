Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Betrug durch Gewinnversprechen ++ Verkehrsunfallflucht ++ Polizeibeamte bespuckt ++ Verkehrsunfall mit verletzter Person ++

Emden - Betrug durch Gewinnversprechen

Am 27.03.2024 erschien ein Ehepaar in der Dienststelle der Polizei Emden, um Anzeige wegen Betruges zu erstatten. Der 75-Jährige Mann hatte im November vergangenen Jahres eine E-Mail erhalten, in der ihm ein Millionengewinn in Aussicht gestellt worden war. Der Mann schenkte dem Inhalt Glauben und trat mit der bislang unbekannten Täterschaft in schriftlichen Kontakt. Im weiteren Verlauf überwies er immer wieder Geldbeträge auf ein ausländisches Bankkonto, sodass ihm ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich entstand. Als er sich im weiteren Verlauf seiner Frau offenbarte, stellte diese den Betrug fest und erstattete gemeinsam mit ihrem Mann Anzeige. Die Polizei möchte diesen Sachverhalt erneut zum Anlass nehmen, Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren und über derart gelagerte Betrugsmaschen in Kenntnis zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 28.03.2024 kam es zwischen 01:40 Uhr und ungefähr 02:00 Uhr am Rathausplatz in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr dabei von der Neutorstraße kommend in Richtung des Rathausplatzes, kam von der Fahrbahn nach links ab und beschädigte einen am Fahrbahnrand stehenden Baumkübel. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt und bleibt somit bislang unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, die Dienststelle in Emden zu kontaktieren.

Emden - Polizeibeamte bespuckt

Am 27.03.2024 gegen 17:30 Uhr erhielten Beamte der Emder Polizei einen Einsatz aufgrund eines randalierenden Mannes im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Geibelstraße. Die Beamten klingelten an der Wohnungstür des inzwischen in seine Wohnung gelangten 30-Jährigen, um das Gespräch zu suchen. Der Mann öffnete die Tür und begann bei Erblicken der uniformierten Beamten unvermittelt, mehrfach in Richtung der Gesichter der Polizisten zu spucken. Während sie durch Ausweichen verhindern konnten, im Gesicht getroffen zu werden, verschmutzte der Mann durch seine Tat Teile der Uniform. Die Beamten fixierten ihn unmittelbar, konnten so weiteres Handeln verhindern und den Mann schlussendlich beruhigen. Weder der Täter, noch die Beamten wurden im Zuge dieses Einsatzes verletzt. Der 30-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 27.03.2024 gegen 15:05 Uhr kam es in der Augustenstraße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Zuvor fuhr ein 36-jähriger Mann aus Hannover mit seinem Pkw von der Annenstraße kommend in die Augustenstraße. Zeitgleich befuhr eine 52-Jährige aus Weener die Augustenstraße bevorrechtigt in Richtung der Friesenstraße. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge woraufhin der Pkw des Mannes umgestoßen wurde und auf der Seite zum Liegen kam. Der Mann wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

