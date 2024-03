POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfallflucht auf der Bundesautobahn 28 ++ Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kraftfahrzeugen ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 25.03.2024 gegen 11:00 Uhr parkte ein 23-jähriger Emder seinen Pkw auf dem Parkplatz einer Bankfiliale im Holzsägergang in Emden. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug des Emders unbeschädigt. Als er gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pkw durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden war. So wies der linke Außenspiegel deutliche Beschädigungen auf. Der Verkehrsteilnehmer, welcher den Verkehrsunfall verursachte, entfernte sich zuvor unerlaubt vom Unfallort und initiierte nicht wie vorgeschrieben die Schadensregulierung, sodass die Polizei nun nach möglichen Zeugen des Vorfalles sucht und diese bittet, Kontakt mit der Dienststelle in Emden aufzunehmen.

Leer - Verkehrsunfallflucht auf der Bundesautobahn 28

Am 25.03.2024 gegen 11:40 kam es auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Leer zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Zuvor befuhr ein Lkw den Hauptfahrstreifen. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte, den Lkw mit ihrem Gespann, bestehend aus Pkw und einem Wohnanhänger, auf dem Überholfahrstreifen zu überholen. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Pkw verkehrswidrig über den Seitenstreifen rechtsseitig am Lkw vorbei und überholte diesen so. Die 37-jährige Führerin des Gespanns beabsichtigte daraufhin, einen Spurwechsel zurück auf den Hauptfahrstreifen vorzunehmen. Dabei stellte sie den für sie plötzlich auftauchenden Pkw des unbekannten Verkehrsteilnehmers fest. Um eine Kollision zu vermeiden, zog sie ihr Gespann nach links und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Am Heck des Wohnanhängers entstand Sachschaden. Während die Frau und weitere Zeugen des Verkehrsunfalles zur Aufnahme des Sachverhaltes den nächsten Parkplatz der BAB anfuhren, setzte der unbekannte Verkehrsteilnehmer seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Autobahnpolizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kraftfahrzeugen

Am 25.03.2024 kam es gegen 12:50 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kraftfahrzeugen. Ein 47-jähriger Lkw-Führer befuhr den Hauptfahrstreifen und wich einem auf dem Standstreifen stehenden Pannenfahrzeug aus und kam dabei teilweise auf den Überholfahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 47-Jährigen zu vermeiden, bremste eine auf dem Überholfahrstreifen fahrende 52-Jährige ihren Pkw ab. Eine dahinterfahrende 25-Jährige fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf, sodass es schließlich zum Zusammenstoß der drei Fahrzeuge kam. Darüber hinaus wurde ein weiterer nachfolgender Pkw einer 35-Jährigen Fahrzeugführerin durch umherfliegende Fahrzeugteile getroffen und beschädigt. Zwei Pkw waren abschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin wurden die 25-Jährige sowie ihr im Fahrzeug befindlicher Beifahrer durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und ambulant behandelt werden.

