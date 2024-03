Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.03.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Handtaschendiebstahl aus Einkaufswagen ++ Kennzeichendiebstahl ++ Sattelschlepper übersieht Absicherung eines Pannenfahrzeuges ++ Betrunkener Radfahrer bringt Radfahrerin zu Fall, Beschuldigter gefasst ++ Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall im Vorgarten ++

Leer - Handtaschendiebstahl aus Einkaufswagen

Am Donnerstagabend, dem 21.03.2024 ließ eine 55-jährige Frau aus Leer ihren Einkaufswagen eine kurze Zeit unbeaufsichtigt. Bei dem Lebensmittelmarkt an der Papenburger Straße nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit und griff die Handtasche der Dame aus dem Einkaufswagen. Bitte achten Sie immer gut auf Ihre Wertsachen und lassen diese nicht aus den Augen.

Hesel - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Donnerstag, dem 21.03.2024 auf Freitag, dem 22.03.2024 kam es in der Straße Am Timmersberge an einer Privatanschrift zu einer Straftat. Ein noch unbekannter Täter entwendete ein Kennzeichen, obwohl es ordnungsgemäß am PKW VW angebracht war. Hinweisgeber werden gebeten mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Leer - A28: Sattelschlepper übersieht Absicherung eines Pannenfahrzeuges

Gleich zu drei unglücklichen Ereignissen kam es am Freitag, dem 22.03.2024 zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr auf der Autobahn. Auf der A28 musste ein Pannenfahrzeug, ein LKW, in Höhe des Autobahnkreuzes A31 polizeilich abgesichert werden, da es auf den Hauptfahrstreifen ragte. Hierzu wurden Klappbaken mit Warnlicht aufgestellt. Der 38-jährige Fahrer eines Sattelschleppers aus Moormerland übersah die Absicherung. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten zudem einen weiteren LKW aus Oldenburg. Es blieb bei Beschädigungen an den Fahrzeugen, verletzt wurde niemand. Das Pannenfahrzeug konnte gegen 11:40 Uhr von der Autobahn begleitet werden, sodass diese dann wieder frei befahren werden konnte.

Bunde - Betrunkener Radfahrer bringt Radfahrerin zu Fall, Beschuldigter gefasst

Am Freitag, dem 22.03.2024 verunfallten zwei Fahrradfahrer in der Weenerstraße. Die 86-jährige Dame aus Bunde fuhr in ebendiese Richtung, als um 16:00 Uhr der 22-jährige Mann aus Weener stammende Mann ihre Vorfahrt missachtete. Er überquerte die Weenerstraße aus der kreuzenden Straße Kirchring kommend in Fahrtrichtung Kellingwold. Hier stieß er gegen die Dame, welche daraufhin zu Boden fiel und sich leicht am Kopf verletzte. Der Beschuldigte flüchtete, ohne sich um die Dame zu kümmern. Die Beamten konnten den Mann jedoch nahe der Unfallstelle ausfindig machen und ihn nach kurzer Verfolgung stellen. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung festgestellt, sodass er sich nun nicht nur wegen Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten muss. Weiterhin war der Mann unerlaubt im Besitz von Drogen, welche ihm abgenommen wurden.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall im Vorgarten

In einem Vorgarten endete die Autofahrt eines Mannes aus Rhauderfehn. Der 30-Jährige war mit einem geliehenen Audi Q4 auf der Straße Patersweg-Süd in Fahrtrichtung Ihrener Straße unterwegs, obwohl er alkoholisiert war. Wie ein Test zeigte, hatte er einen Atemalkoholwert von 1,03 Promille. Der Mann verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Hier fuhr er zunächst über eine Wiese, dann über einen Baum und kam letztlich in dem Garten der Anwohnerin zum Stehen. Aufgrund der zerstörten Bepflanzung und der Beschädigung des hochwertigen Fahrzeuges wird die Schadenshöhe derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

