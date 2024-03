Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigungen an Pkw ++ Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ++

Emden - Sachbeschädigungen an Pkw

Zwischen dem 17.03.2024 und dem 20.03.2024 kam es in der Petkumer Straße in Emden zu Sachbeschädigungen an drei Kraftfahrzeugen. Ein 24-jähriger Geschädigter hatte die Beschädigungen an den Fahrzeugen entdeckt und daraufhin die Polizei informiert. Die Beamten stellten vor Ort an den Fahrzeugen mehrere Beschädigungen wie Lackkratzer, beschädigte Scheiben und zerstochene Reifen fest. Hinweise auf die Täterschaften erlangten die Beamten dabei zunächst nicht, sodass die Polizei mögliche Zeugen der Taten bittet, Kontakt zur Dienststelle in Emden aufzunehmen.

Leer - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

In den Nachmittagsstunden des 20.03.2024 kontrollierten Beamte der Leeraner Polizei gleich drei Fahrzeugführer, die unabhängig voneinander mit E-Scootern in der Stadt unterwegs waren und ohne Versicherungsschutz fuhren. Darüber hinaus stellten die Beamten bei einem der Kontrollierten fest, dass er seinen E-Scooter unter dem Einfluss berauschender Mittel führte, sodass bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde den Fahrzeugführern in allen Fällen untersagt. Die Personen müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 20.03.3024 kam es gegen 07:15 Uhr in der Straße Strohhut in Leer zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 45-jährige und eine 58-jährige Fahrzeugführerin standen in ihren Fahrzeugen hintereinander vor einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage an der Kreuzung in Fahrtrichtung der Augustenstraße, als eine 63-Jährige mit ihrem Pkw auf den vor ihr stehenden Wagen auffuhr und diesen gegen den an erster Position stehenden aufschob. Durch den Aufprall entstand Sachschaden an allein drei Fahrzeugen. Darüber hinaus wurde die 58-Jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt, musste jedoch nicht rettungsdienstlich versorgt werden.

Weener - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 20.03.2024 gegen 15:10 Uhr kam es in der Graf-Edzard-Straße in Weener zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Der 68-Jährige befuhr zuvor mit seinem Rad den kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Weener. Währenddessen beabsichtigte eine 39-jährige Pkw Führerin aus der Brunnenstraße kommend in die Graf-Edzard-Straße einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem kreuzenden Radfahrer, welcher durch die Kollision zu Fall kam und sich leicht am Oberkörper verletzte. Er musste durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt werden. Am Fahrzeug der 39-Jährigen entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell