Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Taxifahrt nicht bezahlt ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++

Leer - Taxifahrt nicht bezahlt

Am 18.03.2024 gegen 01:30 Uhr meldete sich ein 53-jähriger Taxifahrer bei der Polizei. Zuvor hatte er nach Auftrag zwei männliche Personen in Leer aufgenommen, sei mit ihnen im Landkreis Leer umhergefahren, habe zwischenseitlich ungefähr eine halbe Stunde vor einem Wohnhaus auf die beiden ausgestiegenen Fahrgäste gewartet und habe sie schließlich zurück zum Ursprungsort gefahren. Abschließend hatte die beiden Personen nicht für die entstandenen Fahrtkosten bezahlt und einer der Männer hatte sich entfernt. Die hinzugerufenen Beamten konnten nur den vor Ort verbliebenen Fahrgast antreffen. Bargeld führte der 40-Jährige nicht bei sich. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein.

Moormerland - Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 16.03.2024 gegen 19:00 Uhr und dem 17.03.2024 gegen 08:30 Uhr kam es in der Sielstraße in Moormerland zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Am Sonntagmorgen stellte die geschädigte Bewohnerin eine Farbschmiererei an einer Hauswand ihres Wohnhauses fest und informierte anschließend die Polizei. Hinweise zum Täter konnte die Geschädigte dabei nicht geben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet mögliche Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

