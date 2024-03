POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 16.03.2024

PI Leer/Emden (ots) - ++Diebstähle++Verkehrsunfallfluchten++Beanstandungen bei Fahrzeugkontrollen++ Leer - Diebstähle Am 12.03.2024 kam es in der Wohnsiedlung zwischen der Evenburgallee und der Königsberger Straße zu zwei Diebstahlstaten. In der Zeit vom späten Abend des 11.03.2024 bis 01:30 Uhr am Folgetag kam zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Wohnhaus ...

mehr