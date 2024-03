POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstähle

Am 12.03.2024 kam es in der Wohnsiedlung zwischen der Evenburgallee und der Königsberger Straße zu zwei Diebstahlstaten. In der Zeit vom späten Abend des 11.03.2024 bis 01:30 Uhr am Folgetag kam zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Wohnhaus in einer Seitenstraße des Wohngebietes, bei welchem der Täter über eine unverschlossene Hintertür das Haus betreten und eine Geldbörse entwenden konnte. Neben persönlichen Papieren der 43-jährigen Geschädigten konnte der Täter nur eine geringe Summe Bargeld erbeuten. Im Verlaufe der Nacht kam es gegen 03:00 Uhr zu einem weiteren Diebstahl, als ein unbekannter Täter einen unverschlossenen Pkw auf einer Hauszufahrt entdeckte und beim Durchsuchen des Fahrzeuges den Haustürschlüssel auffand. Damit verschaffte sich die Person Zutritt zum Wohnhaus und entwendete einen dreistelligen Geldbetrag, EC-Karten eine Uhr und ein Mobiltelefon. Der 61-jährige Hausbewohner wurde bei der Tatausführung wach, woraufhin der Tatverdächtige zu Fuß die Flucht in Richtung Osseweg ergriff. Die Polizei hat beide Taten aufgenommen, eine Spurensuche durchgeführt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Ob ein Tatzusammenhang besteht wird derzeit geprüft. Die Polizei weist aus diesem Anlass auf folgende Empfehlungen hin:

- Es ist jeden Abend zu prüfen, ob alle Türen und Fenster am Haus ordnungsgemäß verschlossen oder gesichert sind. Haustürschlüssel sollten nicht außerhalb des Hauses aufbewahrt werden - Vor dem Haus befindliche Pkw sollten abgeschlossen werden und keine Wertsachen etc. enthalten. - Personen, die bemerken, dass sich fremde Personen in ihrem Haus/Wohnung aufgehalten haben oder sich aktuell aufhalten, werden dringend gebeten, sofort

die Polizei zu informieren. In diesen dringenden Fällen bevorzugt über den Notruf. Es wird empfohlen, den oder die Täter nicht eigenhändig zu verfolgen. Mögliche Details zur Person merken und der Polizei mitteilen, welche dann die Nahbereichsfahndung aufnimmt.

- Mögliche Tatorte bitte auf keinen Fall verändern, damit die Spurenlage nicht verändert oder vernichtet wird.

Inspektionsbereich - Unfallfluchten

Bereits am 08.03.2024 kam es um 11:50 Uhr zu einem Vorfall auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Im Brink", als die Beifahrertür eines Pkw VW ID3 beschädigt wurde. Der ID3 war bereits eingeparkt, als daneben ein Pkw Mazda in die Parklücke gefahren wurde. Nach Berichten des 80-jährigen Geschädigten aus Neukamperfehn, sei der Fahrer des Mazda ausgestiegen, wobei seine Fahrertür in die Beifahrerseite des ID3 geschlagen sei. Laut dem Anzeigeerstatter habe der betroffene Mann das auch so zugegeben, war aber an einer Schadensregulierung nicht interessiert. Daraufhin wandte sich der Geschädigte an die Polizei in Hesel, welche den Supermarkt aufsuchte und den Halter des Mazda ausrufen ließ. Der 67-jährige Mann aus Hesel bestritt nach Befragung, überhaupt etwas mit dem Sachverhalt zu tun haben, worauf nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Zeugen, die sich an einen solchen Sachverhalt erinnern und Angaben dazu machen können, wenden sich bitte an die Heseler Polizei.

In Leer kam es am 12.03.2024 zu einer weiteren Unfallflucht. In der Zeit von 14:20 Uhr bis 14:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Osseweg zu der Beschädigung an einem blauen Pkw Kia. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Parkmanöver am Heck rechts und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

In der Leeraner Augustenstraße kam es ebenfalls am 12.03.2024 zu einer Unfallflucht, als ein geparkter weißer Pkw Hyundai gegen 11:20 Uhr durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Hier konnte ein aufmerksamer Zeuge den Vorfall beobachten und sachdienliche Hinweise geben, welche zur Ermittlung des 86-jährigen Verursachers aus Weener führten. Eine Überprüfung der Fahrzeuge ergab, dass die Unfallspuren schlüssig waren und der Verursacher gab auch zu, an der betreffen Unfallstelle vor Ort gewesen zu sein, aber den Schaden nicht bemerkt zu haben. Der genaue Hergang wird nun in einem Unfallermittlungsverfahren geklärt.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am 12.03.2024 um 13:55 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. In Höhe Filsum verlor ein derzeit noch unbekannter LKW-Fahrer einen Teil seiner Ladung, wobei ein Wellblech von der Ladefläche direkt vor einen dort fahrenden Pkw eines 44-jährigen Bremers fiel und gegen das Fahrzeug prallte. Dadurch erhob sich das Wellblech von der Fahrbahn und flog zusätzlich gegen einen nachfolgenden Pkw, welcher von einem 56-jährigen Mann aus Sande geführt wurde. An beiden Pkw entstand Sachschaden, die Fahrer blieben unverletzt. Der Fahrer des betroffenen Lkw setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei Leer zu benachrichtigen

Moormerland - Beanstandungen bei Fahrzeugkontrollen

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden führen regelmäßig verdachtsunabhängige Kontrollen durch und treffen dabei auf so manche Überraschung. Bei einer Kontrolle in Moormerland auf der Rudolf-Eucken-Straße kontrollierten Kräfte der Autobahnpolizei Leer einen Pkw Golf. Dabei fiel auf, dass der 19-jährige Fahrzeugnutzer aus Moormerland die Abgasanlage vom Katalysator abgetrennt hatte. Diese Maßnahme soll die Motorleistung und den Klang verbessern, ist aber verboten und führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Entsprechend wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet, der nun ein Bußgeld zu erwarten hat. Man kann den Termin zur Hauptuntersuchung mal vergessen, aber irgendwann muss man hin, wenn man sein Fahrzeug weiter im öffentlichen Straßenverkehr nutzen möchte. Einsatzkräfte der Polizei Moormerland stellten am 12.03.2024 gegen 15:30 Uhr fest, das eine 25-jährige Fahrzeughalterin aus Leer diese Untersuchungspflicht wohl nicht so ganz bedacht hatte und ihr Fahrzeug ganz 20 Monate über dem vorgeschriebenen Termin war. Auch hier wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

