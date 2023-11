Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.11.2023) zwei 22 und 23 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit einem weiteren Komplizen einen 58-jährigen Mitarbeiter eines Restaurants an der Königstraße getreten und ausgeraubt zu haben. Der 58-Jährige bat die drei Männer gegen 01.30 Uhr den Außenbereich des Restaurants zu verlassen, woraufhin diese den Mitarbeiter antanzten, traten, festhielten und im Zuge dessen die mehrere hundert Euro teure Armbanduhr stahlen. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Polizeibeamte trafen den 22-Jährigen und den 23-Jährigen gegen 04.00 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle an und nahmen sie fest. Der 22-jährige tunesische Staatsangehörige wurde am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu dem Verbleib der gestohlenen Armbanduhr dauern an. Der dritte, bislang unbekannte Täter hatte einen gebräunten Teint, war zirka 25 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß, hatte schwarze gelockte Haare und eine schmale Statur. Er sprach mit einem französischen Akzent und trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei melden.

