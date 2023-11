Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (15.11.2023) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft an der Kronenstraße Wein gestohlen und sich anschließend gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Der 23-Jährige soll den Laden gegen 19.20 Uhr betreten, eine Flasche Wein aus dem Regal genommen und in seine Hose gesteckt haben. Als er die Kasse anschließend passiert haben soll, ohne den Wein zu bezahlen, sprachen ihn zwei 25 und 37 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiter an. Der 23-Jährige soll den 37-Jährigen daraufhin mehrfach gestoßen haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 23-Jährigen daraufhin fest. Der gambische Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags (16.11.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

