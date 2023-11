Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Festgehalten und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochmorgen (15.11.2023) in der Königsstraße einen 49-Jährigen festgehalten und dessen Mobiltelefon und Armbanduhr geraubt. Die zwei Täter sprachen den 49-jährigen Mann gegen 03.15 Uhr im Bereich des Schlossplatzes an. Während einer der Täter den 49-Jährigen an dessen Unterarmen festhielt, entwendete der zweite Täter ein Mobiltelefon aus der Jackentasche des Mannes. Anschließend löste einer der Täter noch die Armbanduhr des 49-Jährigen von dessen Handgelenk. Die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Beide waren zirka 19 bis 20 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, von schmaler Statur, hatten kurze schwarze Haare und trugen dunkle Daunenjacken und Jeans. Einer der beiden Täter soll spanisch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

