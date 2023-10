POL-CUX: Weitere Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28. Oktober 2023

Polizeiinspektion Cuxhaven

Brand eines denkmalgeschützten Wohngebäudes

Geestland/Hymendorf. Am Samstag, den 28.10.2023, gegen 02.50 Uhr, wurde der Polizei über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr der Brand eines Dachstuhls in der Ortschaft Hymendorf gemeldet. Der anfängliche Schwelbrand entwickelte sich jedoch zu einem Vollbrand des Dachstuhls, der von den umliegenden Ortsfeuerwehren gelöscht werden konnte. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde die Ortsdurchfahrt Hymendorf vorübergehend gesperrt. Aufgrund der frühen Brandentdeckung konnten alle Bewohner das denkmalgeschützte Gebäude verlassen. Der 54-jährige Hausbewohner und Brandentdecker erlitt Verbrennungen, bei dem Versuch den Brand zu löschen, die ärztlich in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Aufgrund der fast vollständigen Zerstörung des Gebäudes wird die Schadenssumme auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Geestland. Am Freitag, den 27.10.2023, wurde die Polizei in Geestland über eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung informiert. Zeugen hatten kurz nach 19.00 Uhr beobachtet, wie der Fahrer eines Pkw mit historischem Kennzeichen an der Anschlussstelle Debstedt, von der BAB 27, Fahrtrichtung Cuxhaven, kommend, an der Einmündung zur L120, nach einem Wendemanöver wieder in Richtung der BAB 27 auffuhr. Bei dem Manöver sei der Fahrer des Pkw auf der L120 in den Gegenverkehr Richtung Bad Bederkesa gefahren. Dabei habe ein Motorradfahrer auf der L120 auf eine Sperrfläche im Einmündungsbereich ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem falschfahrenden Pkw zu vermeiden. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und insbesondere den Motorradfahrer, der ausweichen musste, sich bei der Polizei in Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden.

