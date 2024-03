Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.03.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person++

Uplengen - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person Am 11.03.2024 kam es gegen 06:40 Uhr auf der Augustfehner Straße im Ortsteil Südgeorgsfehn zu einem Unfall zwischen einem 41-jährigen Pkw-Fahrer und einer 68-jährigen Fußgängerin. In Höhe der Einmündungen zum Vorfluter Seitenweg Süd und der Straße Südobenende hatte die 68-jährige Frau die Absicht, die Augustfehner Straße in Richtung Südobenende zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie den in Fahrtrichtung Apen fahrenden 41-jährigen Mann aus Weener, wodurch es zu einer Kollision kam. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Für den Zeitraum der spezialisierten Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurden der Bereich der Unfallstelle gesperrt und die Polizei führte verkehrslenkende Maßnahmen durch. Gegen kurz nach halb zehn konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Polizei Uplengen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

