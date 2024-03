POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Sechs Strafverfahren an einem Tag

Leer - Ein 27-jähriger Mann aus Schwerin verbrachte am vergangenen Samstag innerhalb weniger Stunden gleich zwei Mal Zeit im polizeilichen Gewahrsam. Er muss sich in insgesamt sechs Strafverfahren verantworten. Doch der Reihe nach: In den Morgenstunden bedrohte und beleidigte der 27-Jährige aus nicht ersichtlichen Gründen zwei Mitarbeiterinnen einer Bäckerei im Bahnhofsgebäude. Er zerstörte mutwillig Geschirr und ließ sich auch von eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigen. Die Beamten konfrontierten ihn im weiteren Verlauf mit dem Wahrnehmen eines Cannabis-Geruchs, woraufhin der 27-Jährige versuchte vor einer weiteren Kontrolle zu flüchten. Hierbei stürzte er und konnte festgehalten werden. In der Folge beleidigte er auch die Beamten mehrfach. Da er sich absolut nicht beruhigen ließ, wurde er vorrübergehend dem polizeilichen Gewahrsamsbereich zugeführt. Dort wurde bei einer Durchsuchung eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Nach der ersten Ingewahrsamnahme wurde der 27-Jährige in den Nachmittagsstunden wieder auf freien Fuß gesetzt. Seine gewonnene Freiheit nutzte der Mann, um am späten Nachmittag in der Nähe eines Sportplatzes im Hoheellernweg in der Öffentlichkeit und Anwesenheit von Dritten zu onanieren. Auf Ansprache durch eine Zeugin beleidigte er diese mehrfach. Der 27-Jährige wurde durch eingesetzte Polizeibeamte erneut dem Gewahrsamsbereich der Polizei zugeführt. Hier wurden bei einer weiteren Durchsuchung erneut Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Nacht verbrachte er im Anschluss an die Maßnahmen in der Gewahrsamszelle.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Moormerland - In der Zeit von Freitagabend, 18.00 Uhr, bis Samstagmorgen, 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hauswand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Helgoländerstraße. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw handelt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Uplengen - Schwerer Verkehrsunfall

Uplengen - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf der Jübberder Straße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Pkw die L 18 von Uplengen kommend in Richtung Jübberde, als ein 88-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Friesenstraße auf die L 18 auffahren wollte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wodurch der 88-Jährige leicht verletzt wurde. Im Fahrzeug des 58-Jährigen befanden sich zum Unfallzeitpunkt weiterhin ein 9-jähriges Kind sowie eine 48-jährige Frau. Die Frau wurde schwer, das Kind leicht verletzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Unfallbereich für rund drei Stunden gesperrt werden.

Rhauderfehn - Unfall unter Alkoholeinfluss

Rhauderfehn - Eine 45-jährige Frau befuhr am Samstagabend mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Leer und übersah im Ortsteil Collinghorst den dortigen Kreisverkehr. Sie kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Straßenlaterne und kam an dieser zum Stehen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine starke Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Zusätzlich ergaben sich Anhaltspunkte für einen Konsum von Cannabis. In der Folge wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

