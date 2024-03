POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Filsum - Unfall durch Pferde auf der Fahrbahn

Am 07.03.2024 kam es gegen 04:48 Uhr auf der Dorfstraße in Filsum zu einem Unfall mit drei auf der Fahrbahn befindlichen Pferden. Ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw aus Uplengen befuhr die Dorfstraße in Fahrtrichtung Filsum, als er kurz vor Ammersum plötzlich die drei Pferde auf der Straße bemerkte. Es kam zu einem Zusammenprall zwischen dem Pkw und zwei Tieren, wobei der 63-jährige Fahrer nicht unerheblich verletzt wurde. Die zwei betroffenen Pferde wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Das dritte Pferd flüchtete nach dem Unfall, konnte aber kurz darauf eingefangen werden. An dem Fahrzeug des Mannes aus Uplengen entstand erheblicher Sachschaden, was eine Bergung erforderlich machte. Die zeitnah ermittelten Besitzer der Pferde waren vor Ort und kümmerten sich um den Abtransport ihrer Tiere. Vor Ort unterstützte die Feuerwehr bei der Bergung und Reinigung, in dessen Zeitraum die Dorfstraße gesperrt wurde. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Klärung der Sachlage eingeleitet.

Leer - Körperverletzung mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 06.03.2024 kam es gegen 19:55 Uhr auf der Bremer Straße in Höhe des Bahnüberganges zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkten zwei Männer eine männliche Person am Bahnübergang der Bremer Straße, welcher stark schwankend dort unterwegs war und zu stürzen drohte. Daher sprachen die 21-jährigen Männer aus Nordrhein-Westfalen den Mann an, ob alles in Ordnung sei. Die schwankende Person habe nicht auf die Ansprache reagiert, sei aber auf die Männer zugegangen und habe dann um sich geschlagen, wobei er die beiden im Gesicht traf. Die beiden Westfalen griffen den Mann und fixierten ihn am Boden. Danach erfolgte eine Mitteilung an die Polizei. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass es sich bei dem Angreifer um einen 24-jährigen Mann mit Wohnsitz in Leer handelte, welcher zum Vorfallzeitpunkt unter dem Einfluss von 2,51 Promille stand. Zudem gab er seinerseits an, von den Männern angriffen worden zu sein und schlug noch vor Ort im Beisein der Einsatzkräfte um sich. Der 24-jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wobei er während des Transportes durchweg versuchte, die Einsatzkräfte zu treten. Aufgrund der Gesamtumstände wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und seine Haftfähigkeit wurde überprüft. Zur Verhinderung weiterer Gefahren, wurde richterlich verfügt, den Mann bis zum Morgen des Folgetages im polizeilichen Gewahrsam zu behalten.

Emden - Diebstahl und Sachbeschädigung

Am späten Abend des 05.03.2024 verschaffte sich ein 64-jähriger Mann aus Borkum Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in der Bolardusstraße. Dabei entdeckte und nutzte er auch einen Gemeinschaftsraum eines ansässigen Geschäftes. Dort versorgte er sich mit dort befindlichen Backwaren und Getränken. Zudem entwendete er in den Räumlichkeiten befindlichen Bargeld im einstelligen Bereich. Als die Beschäftigten des Ladens die Räumlichkeiten am 06.03.2024 gegen 04:40 Uhr betreten wollen, bemerkten sie umgehend, dass sich dort jemand unbefugt aufgehalten hatte. Die hinzugerufene Polizei entdeckte dann den tatverdächtigen Mann schlafend in einem der dortigen Lagerräume, welcher auf Ansprache durch die Polizei entsprechend aggressiv reagierte und Beleidigungen aussprach. Der Mann wurde der Polizeidienststelle zugeführt und vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Der 64-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Ostrhauderfehn - "Spiegelklatscher" auf der Potshauser Straße

Am 06.03.2024 kam es gegen 06:55 Uhr zu einem sogenannten "Spiegelklatscher" zwischen zwei LKW im Begegnungsverkehr im Bereich von Holte bis Potshausen im Bereich einer Brückenverengung. Der 59-jährige Fahrer einer Zugmaschine eines Entsorgungsbetriebes war in Fahrtrichtung Potshausen unterwegs, als ihm der Fahrer eines anderen LKW in Fahrtrichtung Rhaude entgegenkam. Beim aneinander vorbeifahren touchierten die jeweils linken Außenspiegel miteinander. Laut dem 59-jährigen war ein sofortiges Anhalten vor Ort nicht möglich, weshalb er im Nachgang die Polizei in Moormerland aufsuchte. Zeugen, bzw. der andere Fahrer des derzeit unbekannten Lkw, werden gebeten, sich bei der Polizei in Moormerland oder Rhauderfehn zu melden.

