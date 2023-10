LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Am Samstag begab sich ein 34-Jähriger gegen 10.45 Uhr in einen Verbrauchermarkt am Johannisplatz. Der Mann packte diverse Getränke im Wert von ca. 100,-EUR in seinen Rucksack und verließ ohne zu bezahlen den Markt. Mehrere Kunden bemerkten den Diebstahl, hinderten den 34-Jährigen an der Flucht und verständigten das Marktpersonal. Während der Anzeigenaufnahme wurden der Mann und sein mitgeführter ...

