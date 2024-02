POL-PDPS: Unfall mit fehlendem Geschädigten

Zweibrücken - (ots) - Zeit: 28.02.2024, 18:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Oselbachstraße. SV: Ein blauer VW-Golf, der die Oselbachstraße in Richtung Galgenberghof befuhr, kollidierte stieß in der Engstelle in Höhe des Anwesens Nr. 71 mit einem entgegenkommenden weißen Kleinwagen (Spiegel/Spiegel-Kontakt), der von einer Frau gesteuert wurde, die augenscheinlich älter ...

mehr