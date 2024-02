Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken

Zeit: 28.02.2024, 20:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Röntgenstraße 50. SV: Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte beim Befahren der Röntgenstraße in Richtung Liebigstraße aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai Kona, den er auf einen davor geparkten Toyota Corolla schob. Durch den Zusammenstoß kippte der Pkw des Verursachers auf die linke Fahrzeugseite und blieb auf der Gegenspur liegen. Das Verursacherfahrzeug (15.000 Euro Schaden) und der der Hyundai (15.000 Euro Schaden) mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Toyota (5.000 Euro Schaden) wurde weniger stark beschädigt.

Da der 69-jährige Unfallverursacher stark alkoholisiert war (über 1,6 Promille Atemalkoholgehalt), wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zum Zwecke der gerichtlichen Einziehung sichergestellt. Er blieb unverletzt. Allerdings erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. |pizw

