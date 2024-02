POL-PDPS: Zweibrücken - Telefonbetrüger gibt sich als Polizeibeamter aus

Pirmasens (ots) - Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Lothringer Straße in Pirmasens. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Seat Ibiza. An dem Ibiza entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

