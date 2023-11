LPI-SLF: Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Unterweißbach (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 21:15 Uhr in Unterweißbach im Bereich der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger kam mit seinem Pkw in einer Linkskurve vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte in der Folge am linken Fahrbahnrand mit dem Hang. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum Stehen. Der 36-Jährige blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden und dieser musste durch einen Abschleppdienst ...

mehr