Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 05.40 Uhr bis 05.50 Uhr, kam es in Rudolstadt auf der B 85 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 53-jährige Fahrer eines PKW die Herbert-Stauch-Straße aus Rudolstadt kommend in Richtung Saalfeld. Die 46-jährige Fahrerin eines PKW befuhr die Herbert-Stauch-Straße aus Richtung Saalfeld kommend und beabsichtigte, an der Ampelkreuzung nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Ampel war zu dem Zeitpunkt in Betrieb. Beide Fahrzeugführer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, welche sich zum Unfallzeitpunkt an der genannten Ampelkreuzung befanden und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0311772 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560 zu melden.

