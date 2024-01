Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi flüchtete übers Feld

Greiz (ots)

Reudnitz/Fraureuth: Gegen 02:40 Uhr beabsichtigten Greizer Polizeibeamte am Sonntag (21.01.2024) den Fahrer eines Audi A4 in Reudnitz, einem Ortsteil von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu kontrollieren. Doch der Fahrer gab Gas und flüchtete in Richtung Fraureuth. Vorsorglich machten sich bereits Einsatzkräfte aus Sachsen auf den Weg. Am Abzweig zur Fraureuther Straße (Sachsen) kam der Audi von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt auf dem angrenzenden Feld noch etwa 1 Kilometer fort. Kurz darauf blieb er schließlich im Bereich einer Böschung liegen. Bei der anschließenden Kontrolle des 21-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Auf ihn wartet nun ein entsprechendes Verfahren. (KR)

