Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Balkonbrand gemeldet

Greiz (ots)

Greiz: Aufgrund eines gemeldeten Balkonbrandes in der Rosa-Luxemburgstraße in Greiz rückten gestern Mittag (21.01.2024), gegen 12:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Schnell war der betreffende Balkon des Mehrfamilienhauses ausfindig gemacht. Noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnten gelang es, die Flammen zu löschen. Zum Glück blieben sowohl die 53-jährige Wohnungsinhabern, als auch alle anderen Anwohner unverletzt. Allerdings entstand Schaden an der Hausfassade sowie an einem auf dem Balkon befindlichen Gartenstuhl. Ursächlich für den Brand scheint vermutlich ein durch den Wind umgefallener Aschenbecher zu sein. Die Polizei ermittelt nun. (RK)

