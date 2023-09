POL-EU: Mit Motorrad gegen Pkw gefahren

Bad Münstereifel (ots) - Am gestrigen Sonntag befuhr ein 8-jähriges Kind in Bad Münstereifel mit einem Kickboard die Münstergasse aus Fahrtrichtung Am Schlothberg kommend in Fahrtrichtung Eicherscheider Straße. Das Kind verlor die Kontrolle über das Kickboard und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich das 8-jährige Kind und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - ...

